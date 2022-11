„Parim koht issi eest peitmiseks on pööning.“ Korduvalt tütre seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatud Andres tunnistati süütuks

Need on viieaastase Anni* sõnad. Ta ütles need uurijale selle aasta alguses, sotsiaalkindlustusameti lastemajas. Nädala jooksul enne ülekuulamist oli politsei- ja piirivalveametile kolmel korral teatatud Anni võimalikust seksuaalsest väärkohtlemisest. Kõigil kordadel oli info algallikas Anni ema Angela*, väidetavaks väärkohtlejaks aga Anni isa, Angela endine elukaaslane Andres*.