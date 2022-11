VIDEO | Kas tuule- ja päikeseenergia kõrval tõstab pead tantsuenergia? Higiste klubikülastajate kehakuumust on võimalik taaskasutada

„Paljud ööklubid kasutavad tantsupõrandalt soojuse ära juhtimiseks kliimaseadmeid, siis aga paisatakse see soojus lihtsalt õhku. Ja kui neil vajab mõni ruum kütmist, siis lülitavad nad gaasiboilerid sisse. See on ahel, mille meie oleme vahele jätnud,“ selgitab Reutersile süsteemi arendamise juures olnud David Walls.