SUUR LUGU | „Ma ei peta oma elukaaslast. Lihtsalt käin kohtamas ja magan ka teistega.“ Tinder paljastab eestlaste suhtetrendid ja petjad

Liis (39) ja Kristjan (40) ei taha end nimetada lihtsalt polügaamse maailmavaatega paariks, vaid eelistavad kasutada terminit „sotsiaalne monogaamia“. See tähendab, et kodus, pere ja sõprade ringis on nad abikaasad, sealjuures ei käitu kunagi tülitseva paarikesena, kes teineteise suunas silmi pööritaks või teineteist sapiste märkustega loobiks.