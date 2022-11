EKSPRESSI INTERVJUU | Sikkut: intressitõusude tagajärjed ei saa jääda ainult inimeste endi kanda

Et raha erinevalt teistest ressurssidest peaks olema tasuta, hakkas nende aastate jooksul kuidagi loomulik tunduma. Aga see ei ole nii, rahal peabki olema hind. Neljaprotsendiline intressimäär ei tohiks olla kuidagi ebatavaline ega ajutine. Aga see tähendab paljude inimeste jaoks intressimakse tõusu. Kes on süüdi, kes vastutab? Kui palju inimene suudab prognoosida intressitõusu riski või gaasi hinna kolmekordistumise riski ja kui palju on vastutus pangal, kes annab välja laenu, või riigil, kes peab olema vajadusel valmis sekkuma? Oleme individualistlikud, tahame näidata inimese peale: mis sa siis võtsid laenu, kui tagasi ei jaksa maksta? Aga tundub, et taju kujunes kümne aasta jooksul teistsuguseks. Öelda nüüd, et igaüks on individuaalselt süüdi… Muidugi tegi selle otsuse inimene, aga ka riik ei suutnud prognoosida sellist energiahindade tõusu ja intresside tõus on olnud erakordselt järsk. Seetõttu ei saa kaasnevad negatiivsed tagajärjed jääda kellegi üksikisiku kanda.

Mida siis tegema peaks? Tuleb mingi laenutoetus? Intressiabi?

Ei. Energiahüvitised, arvestades hindade kiiret tõusu, on õigustatud. Aga et teha intresside toetus, piimatoetus, kütuse kallinemise toetus… Inimeste kulud on erinevad, hinnatõus üleüldine. Toetustega pole võimalik seda katta.

Aga te ütlete, kuidas inimesed pole individuaalselt lõpuni süüdi, et intressidega on nüüd selline olukord. Siit on loogiline küsida, kes ja mida siis peaks tegema.

Täpselt seda ma ju vastasin – ükskõik kas inimesel tõuseb intressitõusu tõttu laenumakse või on mureks kütuse hind või toidukorvi kallinemine… Palk, oma palgast peaks saama ära elada. Palgatõusu on vaja. Ja madalapalgalistele maksukoormuse vähendamist. Me ei räägi iga kallinenud kuluartikli toetusest, vaid inimene peaks suutma oma palgaga ära elada.