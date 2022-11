SARI | Tühjaks varastatud impeerium: kuidas Venemaa iseseisvaks sai

Jeltsin joob ja on ammu degradeerunud. 1993. aasta tankirünnak omaenda parlamendi vastu on ammune mälestus. Aga Lääs toetab teda. Bill Clinton käib Moskvas ja viskab sümpaatse joomamehega kildu. Ameeriklased usuvad Vene projekti. Et Gaidar viis Venemaa õigele suunale, plaanimajandusest tuli lahti saada – ja pigem siis saba korraga, selle asemel et jupitama hakata.