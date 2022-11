Matusetalitaja hinnangul on surnute meik ajas tunduvalt paremaks läinud. „Ahhetatakse: ta pole nii ilus olndki!“

TÖÖ EI RIKU TEGIJAT: See roheline põll on Toomasel üll, kui ta peseb surnute keha, nägo ja juukseid, ning teeb neile viimse meigi. Ühe korra kahekümne aasta jooksul on Toomaselt ka palutud, et ta jätaks lahkunu silmad lahti.

FOTO: Jaanus Lensment | Delfi Meedia