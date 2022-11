Kontserdid jäävad ära: muusikatööstust rapib koroona järel uus kriis

Sellest ei ole väga palju aega möödas, kui muusikutel kuivas kokku teenimisvõimalus plaatide müügi pealt. Kõigepealt hammustas rahakotti online-piraatlus. Seejärel saabus olukorda justkui leevendama voogedastus, kuid tõsiasi on see, et striimimisplatvormidelt teenib korralikult ja kõneväärselt sadadest tuhandetest artistidest vaid tilluke protsent tippe.