Kust tuleb raha? Reformierakond ei ütle, kuidas kaetaks nende 340miljoniline valimislubadus

Reformierakond ei üllatanud - valimistele minnakse lubadusega langetada makse. Teisisõnu tõsta tulumaksuvaba miinimumi, millega inimestele jääks rohkem raha kätte. Samuti soovitakse kaotada Keskerakonna valitsuse loodud astmed maksuvaba miinimumi süsteemis. Reformierakond teab, et see lubadus viiks eelarvest 340 miljonit eurot aastas. Mida reformierakondlased aga öelda ei oska, on see, kust tuleb selle eelarveaugu katteks raha.