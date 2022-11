Veider võõrkeha: Tallinna vanalinnas on peidus nõukaaegne paneelikas

Tallinna muinsuskaitse osakonna juhtivspetsialist Henry Kuningas tõdeb, et roosakas korrusmaja keset vanalinna on tõepoolest mõnes mõttes kurioosne. „Paljudele inimestele assotsieerub see hruštšovkadega ja eks see maja ongi palju sellest šnitti võtnud,“ räägib ta 1961. aastal Toivo Kallase poolt projekteeritud kortermajast.