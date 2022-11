ANALÜÜS | Tuuleparkide asemel on saanud Eesti hulga kohtuvaidlusi. Miks?

SEITSMEGA SEITSE UUT: Viimase seitsme aastaga on püstitatud üksnes seitse tuulikut

Viimase seitsme aastaga on Eestis püstitatud seitse uut tuulikut. Mitte seitse tuuleparki, vaid tuulikut. Nüüd oleme jõudnud energiakriisi ja nagu igas kriisis, otsitakse süüdlasi – halbadest ametnikest, lühinägelikest poliitikutest, nahkhiirtest ja merikotkastest kuni kiuslike kogukondadeni välja. Viimase viieteist aasta kohtupraktika põhjalikust analüüsist selgub aga, et praeguse olukorra on tinginud hoopis senine kollektiivne huvipuudus taastuvenergia suunal.