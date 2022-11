Delikaatne lugu. Ida-Virumaa kroonimata kuningas on ekstreemselt rasvunud ja see on talle kohtus abiks

Tõepoolest, Ossipenko on vähemalt kahel korral prokuratuuri ja kohtu üle kavaldanud. Olgugi et kuriteod said tõendatud, pääses ta puhtalt. Esimesel korral juriidilise nüansiga, likvideerides ettevõtted, mille üle menetlust peeti. Teisel korral parandamatu haiguse tõttu. Viimasel juhul tuli riigil tasuda ka Ossipenko kaitsekulud.