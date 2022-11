Altkäemaksu võtmises kahtlustatav Kohtla-Järve abilinnapea: mul oli kodus tervelt tuhat eurot

Vitali Borodin töötas Kohtla-Järve linnavalitsuses kokku enam kui kaheksa aastat ning kohalikud on tema suhtes üllatavalt positiivselt meelestatud. Arvatakse, et Borodin sai oma ametis hästi hakkama. Et just tänu talle on Kohtla-Järvel palju olulisi muudatusi ellu viidud. Prokuratuur aga kahtlustab, et Borodin surus linnavalitsuses läbi kommunaalettevõtja Nikolai Ossipenko soove. Olgugi et Borodin rõhus süütuse presumptsioonile, tuleb tal ametist lahkuda.