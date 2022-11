Ootamatu kohtumine tanklas. Altkäemaksus kahtlustatav abilinnapea Vitali Borodin räägib Kohtla-Järvet halvanud korruptsioonist

See on Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin. Ta on linnavalitsuses töötanud rohkem kui kaheksa aastat. Hiljuti sattus ta korruptsiooniskandaali, mis ületas ka üleriigiliste uudiste künnise. Prokuratuur kahtlustab, et Borodin surus linnavalitsuses läbi kommunaalettevõtja Nikolai Ossipenko soove. Korruptsioonidest varemgi raputatud linna läbib kerge šokk: üldiselt hinnatakse, et Borodin on oma tööga hästi hakkama saanud. Ja nüüd – selline jama.