Shelton Sani logoks on tuvi, kellel on pea maha keeratud ning kaelast lendab välja tiibrakett. Või on see torpeedo? Võib-olla on tegemist maailma hetkeolukorra peegeldusega, võib-olla on see lihtsalt sümboolne. Et esmapilgul süütuna näiv rahutuvi võib sulle salaja korraliku põntsu ära panna.