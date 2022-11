UUES ASUKOHAS | Kunstihoone kolimine Lasnamäele on rahvavalgustuslik samm

Lasnamäe kunagises sõlmpunktis, praeguseks räsitud Kotka poe vastas ja samavõrd väsinud Lindakivi kultuurikeskuse ja silla kõrval on nüüd meie esindusgalerii – Tallinna Kunstihoone. Otse kanali ääres. Õieti on tegu siiski ajutise peatuspaigaga selleks ajaks, kui Vabaduse väljaku kunstikummut (arhitektid Anton Soans ja Edgar Johan Kuusik, 1934) remonditud ja laiendatud saab. Esialgsete plaanide kohaselt võiks elu ajutises „kodus“ kesta kaks aastat.

Valminud paviljon, mis ajutist loomu arvestades on ju tegelikult varjualune, soojak, nüüdses kontekstis lihtsalt üks varjumiskoht kunstinäitustele, on etem kui sedasorti juhtudel tavaliselt pakutakse. Selles on pretensioonikust. Lasnamäele minek paistab natuke rahvavalgustuslik – pole ju kümnetele tuhandetele inimetele elukohaks olevas linnaosas korralikku raamatukogu ega kino; hästi saab teha üksnes sporti ning šopingut.