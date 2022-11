Igaüks, kes oleks tänavu aasta alguses heitnud pealiskaudse pilgu tema elule, jõudnuks järeldusele, et ta on keskealine mees nagu iga teine. Keskmist kasvu, silmatorkamatult eestlaslike näojoontega ja pealaega, mis andis aimu, et nooruses võisid seal kasvada heledad juuksed.