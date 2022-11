Eesti mehed räägivad suu puhtaks: alateadvusest kerkib ebamugavus, kui restoranis tasub arve naine

Millest te siis meestega omavahel räägite?

Mikk: Olen ise viimastel aastatel ületöötamise piiril kõndinud või sellest ka üle astunud. Kui näen kedagi samas seisundis, tunnen lausa kohustust kuulata ja aidata. Neist teemadest rääkimine ei ole olnud meie sõpruskonnas kunagi tabu ning see hoiab praegusel veidral ja õrnal ajal meid kindlasti sügavamale kukkumast.

Kui jälgin oma abikaasa ja tema parimate sõbrannade suhet, olen teinekord küll kade. Teisest küljest saan aru, et sõprus on naistele ja meestele natuke erinev asi. Just selles mõttes, millest igapäevaselt räägitakse.