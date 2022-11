Karin Paulus: lammutamisele määratud Sillamäe monumenti ei tohiks hävitada

Täna selgus, et Riigikantselei juures tegutsev punamonumentide töörühm soovitab teiste seas lammutada 1975. aastal Sillamäel avatud monumendi tundmatule sõdurile. 2019. aastal andis monumendi kohta risti vastupidise ekspertarvamuse arhitektuurikriitik Karin Paulus (SDE). Ta kirjutab allolevas arvamusloos, et on endiselt samal seisukohal.