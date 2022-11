Hakkame pihta sellest, et me mõlemad peakokk Tõnis Siiguriga oleme ise tartlased. Teiseks küsis Tartu linn meie käest ise, kas me ei tahaks suverestorani asemel teha aastaringset. Me vastasime, et ei tee tavalisi asju, kui üldse midagi teha, siis midagi erilist.