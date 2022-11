Suurriikide abi hind: Ukraina maksab Lääne liitlaste veenmise eest verega

„Ma ei uskunud, et tuleb sõda,“ ütleb üks aastaid Ukrainas teeninud Lääne diplomaat, kelle kodumaa luureteenistus on märkimisväärselt võimas. „Me ei olnud valmis,“ lausub endine Ukraina julgeolekuteenistuse kindralmajor, kui ta oma päevinäinud Honda Kiievi peatänavale keerab ja turvavööd kinnitamata läbi õhtu kihutab. Sõja puhkemise ööl oli ta staabis. Nägi, kuidas rahvakaitseväelased pidid tulema kodumaad kaitsma oma jahipüssidega – keegi polnud arvanud, et tungitakse Kiievi peale. See polnud lihtsalt loogiline. „Kas inimene suudabki üldse kõige hullemat uskuda?“ küsis kord Ukraina presidendi parem käsi Andri Jermak.