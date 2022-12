ARVUSTUS | Maria Ulfsak: „Peter von Kantis“ on julmust, armuhullust ja võimumänge, kuid film jätab külmaks

Tänavuse Berliini filmifestivali avafilmina esilinastunud prantsuse režissööri François Ozoni „Peter von Kant“ on ennekõike suunatud inimestele, kes filmiajaloost midagi teavad. Hea, kui olete näinud Rainer Werner Fassbinderi ängistavat meistriteost „Petra von Kanti kibedad pisarad“ (1972) ja teate, kuivõrd tähendusrikas on Hanna Schygulla roll Fassbinderi loomingus. Veel parem, kui olete kursis Ozoni enda esimese töötlusega Fassbinderi töödest – „Veepiisad kuumadel kividel“ (2000), mis prantslase karjäärile omal ajal hoo sisse lükkas. Kui kõik need konnotatsioonid ja allhoovused jäävad teile kaugeks, võib ka see film kaugeks jääda, mõjudes lihtsalt natuke närvilise alatooniga tubateatrina. Kuna tegu on kummardusega Fassbinderile, siis komplektis varalahkunud geeniuse enda loominguga on sel lool veidi enam jumet.