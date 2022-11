POLIITIKARADAR | Mida peidate, katuseraha pakkujad?

Unustage ära, et meil katuserahade jagamine poliitikas kunagi lõpeb. Iga aasta seda pakutakse - kuulge, lõpetame ära - aga igal aastal see jätkub. Reformierakond opositsioonis neid ei jaganud, nüüd valitsuses teeb seda jälle. EKRE juhid on korduvalt öelnud, et ega see ei meeldi, aga teevad ikkagi. Eelmise aasta katsest teha rahajagamist natukenegi läbipaistvmalt püüti nüüd samm tagasi võtta ja kaotada dokumendist saadikute nimed. Oma nimesid hoiab peidus ka monumendikomisjon, mis on andnud „soovitusliku käsu“ üle kahesaja okupatsioonimonumendi maha võtta.