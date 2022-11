Pekka Erelt: Konrad Mägi tänav Tartusse!

Mõlemale tänavale on juba välja pakutud mitmeid nimesid. Andrus Johani tänava elanikud on teinud ettepaneku nimetada tänav Muusa tänavaks, Kaarel Liimandi aga Maali tänavaks. Linnavalitsus omalt poolt on aruteluks esitanud vastavalt Vaikelu ja Graafika tänava.