VABAFLOW | Kuidas valmis ühe katsega salvestatud album? Anett: teadsime, et lindistame seda riskantsel viisil

„Terve salvestussessiooni vältel oli stuudios haudvaikus. Leppisime publikuga kokku, et kui keegi tahab plaksutada, siis igaüks liigutab saabaste sees varbaid,“ naerab laulja. „Põhjus, mis publik saalis üldse oli: mulle on alati meeldinud, kuidas muusika hakkab läbi muusikute teistmoodi hingama, kui on ka kuulajad. Üks asi on koos mängida, aga kui keegi on ikkagi saalis, kes kuulab sind - see tekitab teistmoodi pinge.“