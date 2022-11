Olulised muudatused äriühinguõiguses

Enamik ettevõtjaid on ilmselt puutunud kokku äriregistri hoiatustega majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise korral. Esimene mõte sellist teadet saades võis olla, et kiiret pole, aega on, küll ükskord tehtud saab. Registripidajal oli seni võimalus ettevõtjaid korrale kutsuda trahvihoiatuste ja trahvidega kuni võimaliku sundlikvideerimiseni, kuid see protsess võis kuni kõige hullema tagajärjeni kesta aasta või enamgi. Nüüd võib aga majandusaasta aruande esitamata jätmisel teatud juhtudel trahvida ka osanikke, määrata trahvi hoiatamata, jätta registrikanded tegemata ning kustutada äriühing registrist senisest palju kiiremini ja lihtsamalt. Seega tasub olla kohe valvas ja hoolas, kui register saadab hoiatuse seoses aruande esitamata jätmisega või muul põhjusel. Ettevõtjal tasub senisest hoolsamalt suhtuda ka registrile antud kontaktandmetesse, sest juhul, kui registripidaja ei ole saanud kahel korral kolmepäevase vahega registrile antud e-posti aadressil ettevõtjaga ühendust, võidakse registrisse teha märge kontakteerumisraskuste kohta. Sama juhtub siis, kui registrisse kantud aadressile saadetud tähitud kiri tagastatakse hoiustamistähtaja möödumise tõttu või teatega, et isik ei asu sellel aadressil, või kui selleks ettenähtud infosüsteemi kaudu ei ole dokumenti vastu võetud 14 päeva jooksul.