Põrandaalustest karidest mööda purjetav päris pop

Alustan nimest. Paljud tuttavad muusikaspetsid on veidi grimassitanud: okei, okei, aga see nimi. Ma olen vait olnud, sest ei suuda igasse vaidlusse söösta. Nüüd on õige hetk öelda, et lahe nimi. Eks grammofon ja kokaiin on ikka kokku käinud. Vähemalt popmuusika ajaloos on see nii olnud! Vihje sellele on julge ja vaimukas. Ja Gram-Of-Fun on ju popbänd. Päris popbänd, mööndusteta millelegi alternatiivsele, flirtimata andergraundiga. Andergraund elab alati kenasti, ta ei vaja neid ülaltpoolt läbi põranda kukkujaid. Ohtralt on meil popartiste, kes teevad norm-mussi, ei löö läbi ja siis vabandavad: meil siuke indifank kosmilise kallakuga, Eesti jääb väikseks (aga mujal on selliseid artiste mustmiljon).