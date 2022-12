Start antud! Kõik parteid pole sugugi valimisteks valmis. Ühel napib raha, teisel ideid. Neli erakonda välistab koostöö EKREga

Kevadel, 5. märtsil toimuvad valimised kuulutas president välja üle-eelmisel nädalal, kuigi lendstardi andsid erakonnad kampaaniatele juba ammu. Mõnel parteil on juba nimekirjadki lukus, teistel aga pole veel isegi loosung paigas. Ekspressi ülevaade näitab, et mitmed valijaile olulised asjad on praeguseks juba teada. Koguni neli erakonda (Reformierakond, sotsid, rohelised, Eesti 200) on juba välistanud võimaluse teha valitsust koos EKREga, ometi on viimane üks suursoosikutest valimiste võidule.