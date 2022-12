HÕRGUTISED MISSUGUSED: "Menüü" heidab nalja restoranide üle, mis on oma toiduvaliku nii peeneks ajanud, et toit ise polegi enam tähtis. Pildil maniakaalne peakokk Slowik (Ralph Fiennes) oma andunud meeskonnaga.

Mul on Mark Mylodi vastu väga suur austus – ta on näiteks lavastanud nii häid „Troonide mängu“ osi kui ka peaaegu kõik „Pärijate“ parimad jaod. Kaasa arvatud seni viimane osa. Mis on, ei saa salata, üks teleajaloo kõige muljetavaldavamaid hetki. What the fuck, Tom!?