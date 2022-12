Kui vaid päästerõngas kõneleks! Igavesti saladuseks jääv laevahukk

Jõulukuu 11. päeval 1931 läks Inglismaalt Hulli sadamast merele Tallinna laevaühisuse aurik „Liro“, lastiks söelaadung veeteede valitsusele talveks. See oli ka viimne kord, mil laeva nähti, kodusadamasse Tallinna „Liro“ ei jõudnud. Kindel oli vaid see, et laev jäi Läänemerel suure tormi kätte, mis möllas merel mitu päeva. Esialgu küll arvati, et „Liro“ on saanud tormis viga ja sõitnud kuhugi sadamasse tormikahjusid parandama. Samas ei andnud välismaa sadamatesse saadetud järelepärimised tulemusi: „Lirot“ polnud keegi kohanud.