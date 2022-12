Poliitikaradar | Tülid, möödarääkimised, solvangud – sel nädalal justkui muud polnudki

Tülid, arusaamatused, möödarääkimised, solvangud – selles nädalast justkui muud ei oleks olnudki. Valitsus ragistab eraettevõtjatega LNG teemal. Reformierakond ja sotsid peavad valitsuses oma võitlusi. Koalitsioonis paistab endiselt silma Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle juht Lauri Läänemets teeb üsna loomingulisi liigutusi. Paistab, et Keskerakonna tegevus valitsuses koos Reformierakonnaga on õpetanud neile üht - peaministriparteil ei pea laskma liiga mugavalt olla. Mis edu see sotsidele võiks tuua, pole seni veel näha.