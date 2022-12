BRÜSSELI INSAIDER | Kuidas Vana Euroopa dokumente võltsib ja näppudel arvutab

BRÜSSELI HETKED: Igal Brüsselis elaval eestlasel on omad „hetked“, mida meenutades tuleb muie suule.

Valdavalt on need esinemise hetkel päris ärritavad, aga tagantjärele vaadates täitsa armsad. Ilmselt on kõigil siin elavatel eestlastel omad „hetked“ ja juttu jätkuks kauemaks, aga järgnevalt esitan neli esimesena pähe tulnud lugu enda pagasist.