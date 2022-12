„Meid polnud olemas. Aga me ei andnud alla.“ Kuidas unustatud Ukraina end eurooplaste sekka võitleb

Olgugi, et ukrainlased on elanud üle kaks revolutsiooni ning nüüd visalt vastu pidanud verises sõjas, on endiselt lääne-eurooplastest poliitikuid, kes ei arva, et Ukraina on osa Euroopast. See on pidurdanud neid Ukrainat aitamast. Eesti Ekspress intervjueeris kümneid inimesi Kiievis, Berliinis, Varssavis ja Tallinnas, et mõista, kus on nende poliitikute kõhkluste alus.