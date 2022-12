Päikesekiirte puudus ja lagunenud mõisad: maailmas on vaikselt levimas kuuldused Eestist kui gootimaast

Kell on 16.00 ja õues on pime. Lisaks veel rõske, külm ja seeläbi tervikuna trööstitu. Puud on raagus, taevas on päevasel ajal hall. Üleüldse, kõik on hall, pikk november on Eesti värvidest tühjaks imenud. Tallinna (Raplat, Tartut, Jõhvit) valdab kõikvõimas monokroom. Kapist vaatavad mulle vastu mustad särgid ja püksid, suvised heledad hilbud on ammu kolinud kapi ülemistele riiulitele. Minu sisemine goot on olukorraga rahul, vaatan aknast vareseid, kes rapivad musta prügikotti. Tekib tahtmine kuulata sünget muusikat, soovitavalt laialivalguvate süntidega, ja lugeda midagi okultistlikku.