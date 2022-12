Eestit esindab järgmisel Veneetsia kunstibiennaalil Edith Karlson

„Ma olin veendunud, et keegi teine võidab. Nii et olin päris šokeeritud, kui mulle palju õnne sooviti,“ räägib skulptor Edith Karlson (39). „Ma loodan, et kui mul praegu käsil olevad asjad tehtud saavad, siis hakkan rõõmustama ka. Mõte sellest, et mul on nüüd legaalselt õigus igasugustele muudele asjadele ei öelda ja rahulikult vaid seda üht näitust teha – vaat see teeb mind väga rõõmsaks. Sest ma üldiselt olen see loll, kes ei oska ei öelda.“