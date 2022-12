POLIITIKARADAR | Veel poolteist nädalat on valitsusel vaja vastu pidada

Veel poolteist nädalat on valitsuskoalitsioonil vaja vastu pidada. See lõpp paistab tulevat küll väga raskelt, aga kui jõuludeni koos välja venitatakse, peaks see valitsus ka valimisteni ära kestma. Et kuidas siis ainult poolteist nädalat kui valimised on märtsis? Sest riigikogu läheb jõuluvana külaskäigu järel mitmeks nädalaks pühadele ja uuel aastal pole valitsusel enam suurt mõtet põhimõttelisi asju parlamenti saata. Niikuinii ei jõua neid enne valimisi vastu võtta ja oht nende hävimiseks valimisteks valmistumise võitluses on suur. Seega tülide allikad saavad mahtuda veel järgmisse nädalasse. Alati jääb muidugi võimalus, et elu viskab ette midagi ootamatut. Nii näiteks juhtus sotsidega.