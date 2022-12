Ajakirjanik Andrei Titov: mobilisatsioon oli pöördepunkt, mis muutis venelaste suhtumist sõtta

Läksime eriprogrammiga eetrisse kell 11 ning paari tunni pärast, kui meil olid juba eetris olnud ka esimesed lülitused Ukrainasse, hakkasime vastu võtma kuulajate kõnesid. Suhtleme Raadio 4s kuulajatega otse-eetris üsna palju. Esimeste kõnede üldine tonaalsus oli see, et inimesed olid šokis ja küsisid – mis toimub?! See on kohutav, see on õudne!