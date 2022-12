Natsituusal Hermann Göringil olid seosed ka Eestiga

Juulis 1919 esitas noor sakslasest lennuväeohvitser Hermann Göring Rootsi ametivõimudele taotluse viisa saamiseks, mis aga tema meelehärmiks tagasi lükati. Sügisel proovis Göring uuesti, lisades nüüd juurde merelennuväe juhi soovituskirja. See mõjus, 26. novembril rahuldas Rootsi välisministeerium taotluse. Miks Göring nii väga Rootsi tahtis tulla? Formaalne põhjus oli see, et ta soovis turustada uut kommertsliinidele mõeldud lennukit. Tegelikkus oli aga palju nukram. Esimese maailmasõja lõppedes ei vajanud endist õhuässa ja Pour le Mérite kavaleri Hermann Göringit tema kodumaal enam keegi. Tal tuli minna leivateenistust otsima välismaale ja jõukas Rootsi tundus kahtlemata ahvatlev. Rootsi pääsenud, astus Göring äsja asutatud lennufirma Svensk Lufttrafik AB teenistusse, mille äripartner oli Eesti lennufirma Aeronaut.