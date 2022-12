Kui Eesti ravimivaru looma hakkas, olid mõned tabletid Euroopas juba otsas

Eestis on viimastel nädalatel apteekidest otsa saanud nii mõned lastele mõeldud köharohud kui ka levinumad antibiootikumid. Tarneraskused on üle kogu Euroopa. Riigid koguvad endale ka ravimivaru, et taolistes kriisides ladusamalt hakkama saada. Eesti hakkas riikliku ravimivaru loomisega tegelema tänavu veebruaris.