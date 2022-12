Aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoos päästis naiste elu: seni süüdistasin end, et miks ma ei toimi nii nagu teised. Mis mul viga on?

Kui tuttav andis Liisale mõtte minna kontrollima, ega tal äkki ATHd pole, mõtles ta: ei, seda nüüd küll mitte. See on ju see väikeste poiste haigus! Ometi võttis naine asja käsile. Ta alustas perearstist, kus öeldi, et nemad sellise asjaga ei tegele. Järgmiseks proovis riiklikus süsteemis vastuvõtule saada.