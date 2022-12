Testi end, kas sul võib olla ATH. Keskendumisraskused, hajameelsus, raske on kokkulepetest kinni pidada, otsuseid langetada, reageerid impulsiivselt?

Lapseeas ja täiskasvanul võivad aktiivsus- ja tähelepanuhäire jooned olla mõnevõrra erinevad. Kui lastel on esiplaanil kehaline üliaktiivsus, mistõttu nad võivad teinekord olla nagu „üleskeeratud Duracelli jänesed“, siis täiskasvanutel ja noortel on see teisiti.