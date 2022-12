INTERVJUU | Esimese mustanahalise naisena Bookeri auhinna võitnud kirjanik: kõigil on ka see elu, mis on teiste eest varjul

Inglise ema ja Nigeeriast pärit isa neljanda lapsena sündinud Bernardine kasvas ajal, kui segaperekonna koduaknasse Woolwichi linnaosas Londonis lendas telliskive, kui tumedanahalisi lapsi tänaval sõimati ja mustanahalise mehega abiellunud valgest naisest sai perekonna must lammas, kellega lävimine lõpetati päevapealt. Evaristo kirjutab oma möödunud aastal ilmunud mälestusteraamatus „Manifesto: On Never Giving Up“, et õnneks pääses nende pere teistest „tere tulemast naabruskonda“ kingitustest, nagu väljaheited ja surnud rotid ukselävel.