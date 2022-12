Andrei Hvostov: Draamateatri „Café Théâtral“ on kui kühvlitäis liiva libedal kõnniteel

Aga ei, Draamateatri trupp säästab meid sellisest plakatlikkusest. Karmo Nigula ilmub mingi hetk lavale moraali lugeva parteikomitee instruktorina, aga siis selgub, et temagi on dekadentliku bande liige. Jätame metatasandi – laval ei ole natside võimuletuleku kartuses elav Berliin –, vaid põikame hoopis omaenda teatriminevikku, kui siinsamas Draamateatris etendus veerand sajandit tagasi näidend „Atentaat“. Autoriks samuti Andrus Kivirähk. „Atentaadis“ koguneb iga päev kusagile nimetuks jäävasse kõrtsi kummaline seltskond, kes ei too koha omanikule härra Paulile suurt midagi sisse. Härra Paul on ränkraskes ning lootusetus konkurentsis kõrvalasuva Luige-nimelise peokohaga, kus käib iga öö täiesti pöörane tingeltangel. Härra Paul unistab ise ka tegelikult, et ta võtab end kokku ja läheb mõni õhtu Luike. Nüüd ta siis läkski. Luik on vahepeal lihtsalt ümber ristitud Café Théâtraliks. Ja kui me härra Pauli sel õhtul ei näegi, siis kaks tema stammkundet on sinna igatahes üle kolinud. Härra Aleksander „Atentaadist“, kunagine postiametnik, kelle elus on ainsaks uudiseks see, et välja on antud uus postmark, muundub „Café Théâtralis“ äriliselt edenenud tukunuiaks, kelle elu kõige seikluslikum hetk oli kusagil kuurordis hotellirõdul istuda ja siis korraga… „tuul tõi rõdule ujumispüksid, Speedo omad…“. „Ja edasi?!“ kibeleb kõrtsikaaslane puänti kuulama. „See oligi kõik,“ tunnistab Rein Oja tegelane resigneerunult. Kõrtsikaaslast, räbaldunud boheemi kehastav Tõnu Kark on aga „Atentaadist“ üle tulnud Tõnno, kes karjus tollal eksalteeritult, et jumal elab Kuu peal ja et ta on tal seal külas käinud. „Café Théâtrali“ boheemlane pole jumalat külastanud, aga tema kontos on kohtumine ufonautidega ning lend paradiisi, aga kuna Kark (tema tegelane) on andnud vaikimisvande, siis ta meile midagi täpsemalt rääkida ei tohi.