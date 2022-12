Orelipoisi tekstid on absurdselt megaloogilised ja muusika soojalt kodune

Olen kuulnud kurtmist, et Orelipoiss on läinud oma uuel albumil päris stuudiosse, päris muusikutega. Et see pole enam see. Teatavasti nokitses Orelipoiss (Jaan Pehk) varem oma lugusid kodustes tagasihoidlikes tingimustes, teinekord sai tekstid peale lauldud muusikaprogrammides juba valmis olnud helikatketele. Ja sellisest lo-fi olekust siis lausa uhkesse stuudiosse terve hulga luust-lihast muusikutega – neid lööb lugudes kaasa 11 erinevat, lisaks naiskoor Omal Viisil – laule laulma!?! (näpuotsaga muusikuid ja laulukoore tegi kaasa küll ka eelmisel albumil „Sünnipäev“ [2018]) Ideaalide reetmine!