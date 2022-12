PÄEV KRIISISTAABI JUHIGA | Birgit ei tulnud päästeametile üllatusena. Oleme valves ööpäev läbi

Operatiivjuht sõnab tagasihoidlikult, et tema töö on istuv ja tubane ning kangelased on need, kes reaalselt sündmuspaikades, kuid just tema koordineerimisel toimib kogu Lääne-Eesti piirkondlike kriisistaapide tegevus. Lisaks Läänemaale, Raplamaale, Järvamaale ja Pärnumaale on Vatsfeldi hallata ka heaolu saartel, piirkonnas, mida lumetorm viimastel päevadel kõige enam räsinud.