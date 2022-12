POLIITIKARADAR | Rahatormi hoiatus! Uued toetusskeemid juba punumisel

Tormiline nädal - otseses mõttes - tõi jälle esile Eesti taristu nõrkused. Elektrivõrgus oli tormi tõttu suuri probleeme, samuti maanteede ja tänavate hooldamises. Tugevas marus ei saagi oodata, et probleeme ei teki, aga nende lahendamine ei tohiks venida ka üle mitmete päevade. Seda enam, et tormid pole siinkandis ühelgi aastaajal mingid haruldused. Kuid jääb mulje, et paljud infrasüsteemid on ilma varuta - natuke suurem kõrvalekalle tavalisest lööb kõik uppi. Kriisikindlam elu vajab raha valmisolekuks, aga valmisoleku suurendamise linti ju lõigata ei saa. Palju efektsem on raha panna kuhugi mujale, näiteks erinevatesse toetustesse. Neid lubati sel nädalal kohe kuhjaga.