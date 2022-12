Kui hooldajaid ei oleks, jääksid inimesed voodisse, hääbuksid mustusesse ja kaotaksid vananedes väärikuse. Eestis on saanud väikese palgaga ja emotsionaalselt ülikeerulise töö vasteks just hooldaja amet. Ekspress pani viis Ida-Tallinna keskhaigla õendus -ja hooldusabikliiniku hooldajat rahvusooper Estonia imelistesse kostüümidesse, et näidata, kui võluvat tähelepanu hooldajad iga päev patsientidele osutavad.