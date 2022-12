REPORTAAŽ | Rinnuni lumi ja liinideni võsa: ulatuslikke rikkeid parandatakse Saaremaal veel nädal pärast tormi

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja juhatuse liige Rasmus Armas seisavad Kuressaare kesklinnas Saaremaa vallavalitsuse ukse ees, hommikune koosolek on lõppenud. „Kas Saaremaal saab rahulikult kõndida või peab selja taha vaatama?“ küsin. „Kuressaares on kõik hästi, siin elekter olemas, aga seal Võhma kandis...,“ viskab Armas nalja. Just sinna me üheskoos teel olemegi, saare tõmbekeskusest 38 kilomeetrit põhja poole.