David Vseviov: see on kohustuslik raamat Venemaa mineviku ja oleviku mõistmiseks

Orlando Figes on eesti lugejatele hästi tuttav autor, kelle loomingust on seni tõlgituna ilmunud neli mahukat Venemaa-teemalist teost: „Nataša tants“ (2003, 2021), „Revolutsiooniline Venemaa 1891–1991“ (2015), „Saada mulle vaid sõna“ (2012) ja „Sosistajad“ (2010) (lisaks ilmus tänavu eesti keeles Figese „Eurooplased“). Kõigi nende nelja teose puhul kehtib kindel soovitus: Venemaa mineviku ja oleviku mõistmiseks on nende raamatute lugemine suisa kohustuslik. Vaieldamatult on tegemist autoriga, kes orienteerub süvitsi Venemaa ajaloo keerdkäikudes ning spetsiifilistes ilmingutes. Ning seda laial ajaskaalal – alates kaugest minevikust kuni tänase päevani.