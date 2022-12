VENEMAA VÕIMSAIM RELV: Kremli propagandat Eestis levitab hästi sissetöötanud võrgustik

Valeinfo levimises ei ole peaaegu midagi juhuslikku. Üleeuroopaline ajakirjanduslik uurimus näitab, et ka Eestis toimib Kremli info puhtakspesemine ja laialijagamine kui hästiõlitatud masinavärk – algallikad on alati samad ning populaarseimad edasijagajad on EKREga seotud portaalid.