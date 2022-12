Linda Kaljundi essee. Sümbolid – omad ja võõrad korraga

KODUALTAR PÜHA KOIDULAGA: Lydia Koidula pildiline kujutamine võimendus ja muutus eriti laialt tiražeerituks just nõukogude ajal.

Sattusin hiljuti Balti jaama turu teisele korrusele, kus laiub vanakraamipoodide maailm. Tulin kunstnik Edith Karlsoni soovitusel otsima kahe peaga vasika topist, mille ühe kapi otsast leidsingi. Ilmselt mõne talupoja tehtud, nahatükid rohmakalt kokku õmmeldud – lipp lipi peal, lapp lapi peal – natuke õudne, aga kodune ka. Kiikudes kõrgel puukelgu otsas ja justkui ähvardades kohe kaela sadada, mõjus see õnnetu elukas järsku omamoodi mälestusmärgina lõppevale aastale. Piiblilugu kuldvasika kummardamisest on viimasel ajal põhjust sageli meenutada, see kullakarva iidol siin oli aga suisa ise endale kaks pead otsa kasvatanud – siit võib igaüks ise edasi mõelda, kas võtta neid eriarvamuste, otsustamatuse, mitmetähenduslikkuse või hoopis millegi muu märgina.